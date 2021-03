Kollision mit Polizeiauto stoppte Verkehrsrowdy

Erst nach zahlreichen Gesetzesübertretungen und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer konnte am Freitag ein Autofahrer (27) im Salzburger Pongau von der Polizei gestoppt werden. Er krachte nach der Flucht mit bis zu 240 km/h in Altenmarkt in einen quer abgestellten Streifenwagen.