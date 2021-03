„Gesunde Ernährung ist viel mehr als Müsliriegel“

Verpackungsmaschine hilft enorm

In Kremsmünster haben die beiden mittlerweile eine eigene Produktion, dort angesiedelt ist auch das Büro, für das zuletzt mehr Platz geschaffen wurde. Neben Tina und Micha packen fünf Mitarbeiter in der Herstellung und im Versand der True-Love-Produkte mit an. Ein Riesenschritt war die Anschaffung einer Verpackungsmaschine, die im November in Betrieb ging. Die nächsten Schritte? „Wir haben noch viele Ideen, sind fleißig am Kreieren“, so Dobetsberger.