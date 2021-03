Rose hofft auf „Weinverkostung“ mit Guardiola

Nach dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City (0:2) hatten sich die beiden Trainer Marco Rose und Pep Guardiola zum Weintrinken im Rahmen des Rückspiels verabredet. Da das Match nun nicht in Manchester, sondern erneut in Budapest stattfindet, is fraglich, ob das klappt. Aber „vielleicht hat Pep ja eine Flache dabei“, so Rose vor dem Spiel am Dienstag.