Volleyballerin angezeigt, weil sie schwanger wurde

Skandal in Italien: Die italienische Profi-Volleyballerin Lara Lugli von Pordenone Volley wurde von ihrem Klub angezeigt, weil sie in dem Moment, als sie den neuen Vertrag mit dem Verein unterschrieben hatte, nicht sagte, dass sie schwanger war. Auch der Lohn wurde ihr entzogen. Ihr Fall löste eine Solidaritätswelle in Italien aus.