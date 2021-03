Köstinger: Das ungekürzte Tierschutz-Interview

Eva Rosenberg, „Vier Pfoten“: „Die Ministerin betont bei jeder Gelegenheit, dass die Konsumentinnen und Konsumenten es in der Hand haben, heimische Produkte bzw. Produkte aus besserer Tierhaltung zu kaufen. Sie schiebt damit die gesamte Verantwortung ab. Es ist nicht die Aufgabe der Konsumenten und Konsumentinnen, sondern es liegt an der Politik, entsprechende Maßnahmen zu setzen, um regionale, nachhaltige und tierwohlfreundliche Produkte zu unterstützen und zu kennzeichnen. Frau Köstinger sagt auch immer, dass ihr Ministerium für eine transparente Herkunftskennzeichnung ist. Warum kann dann die Gastronomie, die in ihrer Verantwortung liegt, seit Jahren blockieren und verhindern, dass es dazu kommt? Das ist doch ein Widerspruch. Eine reine Herkunftskennzeichnung greift im Übrigen viel zu kurz, denn Herkunft aus Österreich bedeutet nicht automatisch hohes Tierwohl (Bei der Schweinehaltung sind wir EU-Schlusslicht, es gibt Vollspaltenböden bei Rindern und Schweinen, Anbindehaltung bei Rindern, Kükentöten, Schnabelkupieren bei Puten, Turborassen…). Es braucht eine umfassende Kennzeichnungspflicht auch nach Haltung – das ist es doch, was die Konsumenten wissen wollen: ob das Tier gut gehalten wurde! Unsere Forderung ist also ganz klar eine verpflichtende transparente Herkunfts- UND Haltungskennzeichnung, und zwar für für tierische Produkte vom Lebensmitteleinzelhandel, in der Gemeinschaftsverpflegung UND in der Gastronomie. Wenn ihr Landwirtinnen und Landwirte so am Herz liegen, warum setzt sie keine Schritte, dass sie endlich fair entlohnt werden? Ein wichtiger Schritt wäre ein Verbot der Rabattaktionen, der Billigpreise und Lockangeboten von Fleisch und tierischen Produkten. Auch hier gilt: Wir müssen weg davon den Konsumentinnen und Konsumenten immer die Verantwortung zuzuschieben und brauchen wirksame, politische Mechanismen für ein Ende der Rabattschlachten. Immer wieder heißt es von Frau Köstinger, dass die Tierhaltungsstandards in Österreich so gut sind. Das ist einfach nicht richtig. Gerade in der Schweinehaltung bedeutet das schlicht und einfach Tierqual. Hier sind wir EU-weit Schlusslicht! Es wäre wichtig, endlich die Blockaden des ÖVP-geführten Landwirtschafts-Ministeriums gegen Fortschritte in der Tierschutzgesetzgebung aufzuheben. Und die Anbindehaltung bei Rindern ist nach wie vor ein Riesenproblem. Wie lange soll es dieses „Auslaufmodell“ noch geben? Ab 2021 soll es keine Förderungen mehr für den Neubau von Anbindeställen mehr geben. Aber der Trick dabei: Kleinstbetriebe sind jedoch davon ausgenommen. In Österreich gelten Betriebe bis 34 Tiere als Kleinstbetriebe. Bei Milchkühen haben wir in Österreich durchschnittlich 19 Kühe pro Betrieb. Anstatt hier wieder nur eine weitere Ausnahme zu schaffen und Kleinstbetriebe auszunehmen, muss es Förderungen für Investitionen in Laufställe und Ausläufe für Kleinstbetriebe geben, anstatt Förderungen von Neubauten Anbindeställen. Zum Thema Tiertransporte: Alleine an der Nichtbeantwortung der vielen Fragen zu Transport und der äußerst knappen „Sammelantwort“ merkt man, dass der Ministerin das Thema kein Anliegen ist und sie kein echtes Interesse daran hat, hier etwas zu ändern. Transporte gehen laufend von Österreich in Staaten wie Kasachstan, Aserbaidschan, Usbekistan, Marokko, Türkei wo es keine adäquaten Versorgungsstationen auf der tagelangen Reise gibt. Diese Transporte verletzen EU-Recht und sollten schlichtweg nicht genehmigt werden, und dennoch laufen sie aus Österreich weiter. Die vermeintlichen Zuchtrinder aus Österreich sind übrigens ein riesiges Tierschutzproblem, denn sie werden häufig schon nach kurzer Zeit im Drittstaat auf qualvolle Weise geschlachtet, nachdem die meist trächtigen Kalbinnen abgemolken wurden. Das Schicksal der Kälber ist ungewiss. Die Ministerin kann hier nicht einfach wegsehen und so tun, als ob es keine Probleme gäbe. “