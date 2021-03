Meghan: Video zeigt süßen Decken-Moment mit Queen

Meghan hatte in dem Interview auch erklärt, die Aussagen hätten sie im fünften Schwangerschaftsmonat so erschüttert, dass sie an Selbstmord gedacht habe. Am nächsten Tag sei sie trotzdem mit Harry zu einer Veranstaltung gegangen. Auf Fotos von damals sehe man, wie sie sich hätten zusammenreißen müssen. Sie hätten sich so fest an den Händen gehalten, dass die Knöchel hervortraten.