Vulkan Sangay stieß 8500 Meter hohe Aschesäule aus

Der Vulkan Sangay in Ecuador ist ausgebrochen und hat eine Aschesäule von rund 8500 Metern Höhe über seinem Krater ausgestoßen. Fünf nahegelegene Gemeinden erlebten am Donnerstag einen zum Teil schweren Ascheregen. Bis in die rund 50 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Riobamba verdunkelte sich der Himmel am Morgen so sehr, dass der Tagesanbruch kaum bemerkbar war.