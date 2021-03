Duell in St. Paul: Beide Kandidaten sind gelassen

834 Bürger haben den Kapellmeister gewhält

Bei der Wahl am Sonntag wird es jedenfalls spannend, denn mit Vizebürgermeister Adolf Streit (44) von der ZAS-Bürgerliste, der beim ersten Wahlgang im Jahr 2015 von Null auf sieben Mandate gekommen ist, tritt ein starker Kandidat an. 834 Bürger haben den Kapellmeister der Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle, der wie die SP neun Mandate hält, gewählt. Seine Bürgerliste holte 35,1 Prozent. „Ich stehe dafür, dass ein Bürgermeisteramt unpolitisch besetzt gehört.“ Streit will mit aller Kraft für die Bevölkerung da sein.