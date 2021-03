Mädchen vergewaltigt: Perverser Sadist verurteilt

So einen Auftritt gibt es nicht oft bei Gericht. „Ich will wieder in meine Zelle zurück. Mir ist egal, was da herauskommt“, herrscht der Angeklagte Alen L. (41) die Richterin an. Er saß bereits fast 20 Jahre in Haft. Seine Spezialität sind Blitzattacken von hinten, seine Opfer vor allem Frauen. Weil sie gegen den Muskelprotz nichts ausrichten können.