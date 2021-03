„Wir sollten uns mehr mit dem Herzen berühren“

Wie steht es um die Einsamkeit und die Liebe in Zeiten von Corona? Die „Krone“ fragt dazu David Oberreiter, Vorstand des Instituts für Psychotherapie des Kepler Uniklinikums. In einer Zeit, in der „Social Distancing“ gepredigt wird, rät er dazu, uns wenigstens „mit dem Herzen“ zu berühren. Und eine Rückkehr zum Leben in der Großfamilie könnte lange Pandemiezeiten erträglicher machen – für alle Generationen.