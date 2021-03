Oberösterreich wird AstraZeneca weiter einsetzen

In Oberösterreich werde weiter mit AstraZeneca gerechnet, außer es gebe eine andere Entscheidung des Bundes. Vorerst gebe es keine Änderungen des Impfplanes, hieß es in der Pressekonferenz. Der Leiter des Salzkammergut-Klinikums und Mitglied im Krisenstab des Landes Tilman Königswieser stellte fest, die Entscheidung in Dänemark sei eine politische und keine medizinische. Die Nebenwirkungen von AstraZeneca lägen innerhalb der statischen Wahrscheinlichkeit. Es habe bei drei Millionen Impfungen in Europa insgesamt 22 embolische Reaktionen gegeben. Die in Österreich aufgetretenen Fälle würden noch näher untersucht. Eingestanden wurde, dass es aufgrund der Medienberichte „jede Menge Rückfragen“ zur Impfung gegeben habe.