„Bachelor“ wirft Favoritin raus - aber bereut es!

Umso größer war die Überraschung dann im Finale. Die letzten beiden Rosen gingen nämlich an Mimi (26) und Stephie (25) - und nicht an Michèle. Die Begründung des Rosenkavaliers: Er hatte das Gefühl, diese beiden Kandidatinnen in den letzten Wochen besser kennengelernt zu haben als Michèle.