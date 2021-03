Sechsfache Mama übernimmt Landes-Elternverein

Rund 220 Elternvereine

Die Mama von sechs Kindern im Alter von 2 bis 24 Jahren hat im Landesverband rund 220 Elternvereine in Oberösterreich vereint, war bisher Schriftführerin. Sie pflichtet Bildungsdirektor Alfred Klampfer bei, der auch bei der Konferenz „vorbeischaute“ und meinte, man müsse in der aktuellen Situation aufpassen, dass man nicht automatisch auf die hört, „die am lautesten schreien“.