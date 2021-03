Video zeigt, wie Messi Ramos verrückt macht

Es ist ein Zusammenschnitt, höchst und zielgerichtet subjektiv gestaltet, fraglos. Einigermaßen aussagekräftig dürfte das Fabrikat aber doch sein - finden wohl auch knapp 19 Millionen Viewer. So viele haben das Video gesehen, das seit etwa zwei Jahren YouTube verzückt und illustriert, wie Barca-Legende Lionel Messi in all den Jahren bei „Clasicos“ seinen Dauerrivalen Sergio Ramos von Real Madrid serienweise regelrecht verrückt macht.