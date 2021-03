Viele blaue Wähler, viele Virus-Fälle in Bezirken?

Kein Engpass bei Testungen

Zumindest bei den Testkapazitäten gibt es in den „Problem-Bezirken“ keinen Engpass, wie der Krisenstab der „Krone“ versichert. Allein in Braunau werden aktuell 14.500 Tests pro Woche durchgeführt, in Perg sind es 8500 und in Wels-Stadt sogar 21.700. Das war aber nicht immer so - von 1. bis 7. März waren die Kapazitäten in Wels-Stadt etwa nur zu 60% ausgelastet.