Meghan: Mein Vater hat mich belogen und verletzt

In dem Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey hat Herzogin Meghan auch ihren Vater und ihre Halbschwester kritisiert. Ihr Vater habe sie angelogen, als es um die Frage ging, ob er mit den britischen Boulevardmedien zusammengearbeitet habe, sagte Meghan in einem am Montag beim US-Sender CBS veröffentlichten zusätzlichen Ausschnitt aus dem am Sonntagabend in den USA ausgestrahlten Interview.