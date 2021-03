Novak scheitert wieder in erster Marseille-Runde

Für Dennis Novak ist beim mit 610.315 Euro dotierten Hartplatz-Tennis-Turnier in Marseille bereits in der ersten Runde Endstation gewesen. Der 27-jährige Weltranglisten-98. gewann im Duell mit dem französischen Wild-Card-Spieler Hugo Gaston am Montag zwar den ersten Satz, musste sich am Ende aber noch mit 6:3,4:6,1:6 geschlagen geben. Damit endete auch Novaks zweiter Antritt in Marseille nach 2020 mit einem Out in der ersten Runde des Hauptbewerbes.