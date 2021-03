Spital, Friseur: PCR-Test nun 72 Stunden gültig

Anschober: „Situation deutlich besorgniserregender“

In Summe sei die Situation jetzt aber - wohl wegen der britischen Virusmutation - „deutlich besorgniserregender“ als beim letzten Ausschuss Ende Februar. Der negative Trend sei bereits in den Spitälern angekommen, sowohl bei der Zahl der Hospitalisierungen als auch bei den Intensiv-Patienten. Im Schnitt macht das Plus auf den Intensivstationen laut Minister 14 Prozent aus, in Ostösterreich sei es deutlich mehr.