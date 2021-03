Immer noch keine Antworten

Ab 15. März soll Vorarlberg Testregion für Gastro- und Kultur-Öffnungen werden. Wie genau die Details bei der Wiederöffnung aussehen werden, steht zum Ärger von Wirten und Kulturschaffenden zehn Tage vor dem Start weiterhin in den Sternen. Gesundheitsminister Rudi Anschober hüllte sich am Freitag in Schweigen