Französischer Milliardär starb bei Heli-Absturz

Der französische Milliardär und Politiker Olivier Dassault ist am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Helikopter mit dem 69-Jährigen an Bord stürzte bei Deauville im Norden Frankreichs ab. Olivier Dassault war der Sohn von Serge Dassault, der dem gleichnamigen Rüstungskonzern vorstand. Seine Familie zählt zu den reichsten Frankreichs und der Welt. In einer ersten Reaktion würdigte ihn Frankreichs Staatspräsident auf Twitter als Mann mit vielen Talenten und schrieb: „Sein brutaler Tod ist ein enormer Verlust.“