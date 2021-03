FH Burgenland nimmt Frauen in den Fokus

Frauen sind mehrfach belastet. Die Covid-19-Krise hat die Situation noch weiter verschärft. Denn auch die Arbeit in den systemrelevanten Berufen ist überwiegend weiblich. In welchem Ausmaß Frauen von der Krise betroffen sind und welche Vor- und Nachteile sich durch die Digitalisierung ergeben, soll die von AK und ÖGB in Auftrag gegebene Studie aufzeigen, informieren AK-Präsident Gerhard Michalitsch und ÖGB-Frauenvorsitzende Hannelore Binder.