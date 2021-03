„Dick & Doof“von der Polizei geschnappt

Als „Dick & Doof“ gingen sie in die jüngste Kriminalgeschichte des Landes ein. Fast so tollpatschig wie die großen Leinwandstars aus längst vergangenen Zeiten stellten sich zwei Freunde an, die in eine Tankstelle in Kemeten einbrechen wollten – und zweimal scheiterten. Schlaue Ermittler haben die Täter bereits überführt.