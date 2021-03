70 Jobs bei Ritter Sport

Die Corona-Krise hat zu Problemen in der Wirtschaft geführt. Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. Es gibt aber auch Positives zu berichten. So ist das Burgenland bis dato noch gut durchgerutscht. Die Arbeitslosenzahlen sind niedriger als in anderen Bundesländern. Auch Betriebsansiedelungen oder Erweiterungen hat es gegeben.