Wenig Liebe: Prostituierte nahm Kunden (61) aus

Urteil: 21 Monate

Die Geschichte der Angeklagten ist eine andere: „Ich war Opfer von Zwangsprostitution.“ Den Betrug gibt sie zu, will aber selbst bedroht worden sein. Die Beziehung mit dem viel älteren Mann schildert sie in den rosigsten Bildern. Man sei zusammen sogar auf Urlaub gefahren. Als das Opfer vernommen wird, versucht sie seine Blicke einzufangen - vergebens. Urteil: 21 Monate, davon drei unbedingt, für die Frau, drei Jahre Haft für einen Mittäter, der das Opfer am Telefon erpresst hat. Nicht rechtskräftig.