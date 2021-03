Zahnarzt mit ganzer Flut an Anklagen konfrontiert

„Na, ihr feschen Mädels, was hat euch denn hierher verschlagen?“, soll der angeheiterte Zahnmediziner zu zwei jungen Frauen (19, 21) am 10. Oktober 2020 in einer Bar in Aigen-Schlägl gesagt, ihnen dabei seine Hände um die Schultern gelegt und sie an sich gedrückt haben. Beiden war das unangenehm, sie forderten den 54-Jährigen auf, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin soll er erklärt haben, dass er Zahnarzt sei und mit Geld und Macht geprahlt haben.