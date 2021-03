„Kramer hat es am professionellsten weggesteckt!“

In der achten Folge des krone.tv-Fomats „Steilhang“ sprechen Moderatorin Kimberly Budinsky und Sportjournalist Alex Hofstetter über die ÖSV-Medaillen bei der Snowboard-WM in Rogla, das Comeback von Julia Dujmovits, die Ergebnisse bei der Ski-WM in Oberstdorf, die Professionalität von Marita Kramer und den Rücktritt vom ehemaligen Kombinations-Weltmeister Bernhard Gruber. Außerdem blicken die beiden auf das kommende Heimweltcup-Wochenende in Saalbach-Hinterglemm (alles im Video oben).