Prinz Philip wurde in ein anderes Spital verlegt

Prinz Philip (99) ist mit einer Infektion in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Der Ehemann von Königin Elizabeth II., der bereits seit knapp zwei Wochen in einer Londoner Privatklinik behandelt wird, sei nun mit der Rettung ins St.-Bartholomäus-Krankenhaus gebracht worden, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit.