„Alien: Fireteam“: Gemeinsam gegen Außerirdische

Mit „Alien: Fireteam“ hat die kalifornische Spieleschmiede Cold Iron Studios, gegründet von ehemaligen Entwicklern von u.a. „City of Heroes“, „Star Trek Online“ und „Neverwinter“, ihr Debüt-Game vorgestellt. Der im „Alien“-Universum angesiedelte Koop-Survival-Shooter schickt Spieler in der Third-Person-Perpektive zusammen mit einem „Feuerteam aus kampferprobten Marines in einen verzweifelten Kampf gegen die Xenomorph-Bedrohung“. Erscheinen soll der Spaß bereits diesen Sommer für PS4/PS5, Xbox One/Series X sowie den PC (via Steam).