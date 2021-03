Schweiz will Corona-Forschern Maulkorb verpassen

Wissenschaft im Kreuzfeuer

Egal ob Epidemiologen, Virologen oder Simulationsforscher - die wissenschaftliche Expertise wird zunehmend auch kritisch gesehen. Insbesondere in der Schweiz gerät die Wissenschaft zunehmend ins Kreuzfeuer. Wie die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet, möchte die Wirtschaftskommission des Schweizer Nationalrats die Kommunikation der Experten massiv einschränken. Diese hätten sich zu pessimistisch zur Pandemie-Lage geäußert und damit für Verwirrung in der Bevölkerung gesorgt, so die Begründung.