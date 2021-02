Schweiz/Österreich: Notbremse vs. Dauerlockdown

Druck der Gastronomie in beiden Ländern

Die Gastronomie soll aber später drankommen. Die ist in Österreich seit 2. November geschlossen, in der Schweiz durfte sie bis Mitte Dezember Gäste bewirten. Angedacht ist eine Wiederöffnung im April, zumindest die Bewirtung von Gästen im Freien. Gewerbe- und Gastronomiebetriebe drängen angesichts der steigenden Temperaturen aber auf eine frühere Öffnung. Das machen sie auch in Österreich, wurden aber erst in dieser Woche enttäuscht – die heimische Regierung vertröstete auf später. Man hofft nun auf die Auferstehung nach Ostern.