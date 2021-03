Schweiz wagte ersten Schritt aus dem Lockdown

Die Freude darüber, dass die Geschäfte öffnen, stand manch einer Verkäuferin trotz Maske ins Gesicht geschrieben, so im Warenhaus Loeb in Bern, wie ein Reporter von Keystone-SDA berichtete. Auch aus einem der größten Schweizer Einkaufszentren, der Mall of Switzerland in Ebikon LU, hieß es, alle seien „äußerst motiviert“. Teilweise kam es gar zu Warteschlangen.