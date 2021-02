Bursche (15) verletzt bei Kontrolle 3 Polizisten

Covid-Regeln ignoriert

So weit, so in Ordnung - wäre da nicht die Covid-Maßnahmenverordnung. So würden die Jugendlichen bei der Durchführung der Challenge nämlich überwiegend die aktuellen Corona-Regeln missachten. Als die Polizisten den 15-Jährigen darauf ansprachen, versuchte dieser zunächst zu flüchten. Die Polizisten hielten ihn jedoch sofort an, der Bursche setzte sich bei der Festnahme aber derart zu Wehr, dass er gleich drei Beamte verletzte.