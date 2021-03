Charterflüge aus Klagenfurt sind fixiert

Die Reiselust ist groß wie nie! Vor allem die Strände in Italien und Kroatien werden im Sommer heiß begehrt sein, wenn es Corona zulässt. Denn die Kärntner setzen bei Urlaubsfahrten vornehmlich aufs Auto. Wer weiter weg will, kann von Klagenfurt aus die Insel Madeira sowie das griechische Urlaubsdomizil Skiathos per Charterflugzeug ansteuern.