„Dolce Vita“ für den Gaumen

„Ich hatte Zeit und da ich immer schon gerne gekocht habe, begann ich damit, Pizzateig selbst zu machen, um so nah wie möglich an den echten italienischen Geschmack heranzukommen“, erzählt Bolter. Also recherchierte er eifrig und tüftelte mit Zutaten und Mischverhältnissen. Mit dem nicht unliebsamen Nebeneffekt, dass bei ihm über Wochen fast nur Pizza auf dem Speiseplan stand. Ein Hochgenuss war der Italo-Klassiker zu Beginn allerdings noch nicht, der eine oder andere Anfängerfehler war klarerweise unvermeidbar. Als Simon mit dem Ergebnis schließlich happy war, teilte er seine Pizza-Kunst via Instagram - und schon kam der Stein ins Rollen: „Ich bekam extrem viele Nachrichten mit Anfragen. Da ich aber weder Pizzeria noch Lieferservice bin, überlegte ich mir, wie ich meine Pizza auf einem anderen Weg zu den Leuten bringen kann.“