Jeder 4. Corona-Infizierte zeigt keine Symptome

Anzahl der Infektionen am Arbeitsplatz gestiegen

Den mit Abstand größten Infektionsherd stellt der Haushalt dar. 67,2 Prozent der Infektionen mit SARS-CoV-2 in der Kalenderwoche 7 fanden im Haushalt statt. Seit Jahresbeginn lag dieser Anteil stets bei über 60 Prozent. Auffallend ist der deutliche Zuwachs von Betroffenen, die sich in der Arbeit mit dem Coronavirus anstecken. Zu Beginn des Jahres (Kalenderwoche 2) machte diese Gruppe 3,6 Prozent aller Fälle aus, in der Kalenderwoche 7 dagegen 8,1 Prozent.