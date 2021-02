Freunde erinnern an Eldin: „So ein lieber Kerl“

Mit Tränen in den Augen legt eine Jugendliche am Mittwochvormittag einen Blumenstrauß unter der Eisenbahnbrücke an der Vogelweiderstraße nieder. Rosen, Grabkerzen und Fotos sollen an den tragischen Tod ihres Schulfreundes „Eldin“ (17) in der Nacht zum Sonntag erinnern. Der 17-Jährige aus Salzburg-Elisabeth-Vorstadt saß in der Nacht zum Sonntag auf der Rückbank eines Mittelklassewagens, als der Lenker (18) des Autos mit rund 100 Stundenkilometern im Ortsgebiet gegen einen Brückenpfeiler prallte. „Es hat so ausgesehen, als wäre der Lenker bis zum Aufprall nicht vom Gaspedal gegangen“, sagte ein Zeuge vor der Polizei aus. Der 18-Jährige und seine Freundin (16), die am Beifahrersitz saß, überlebten. Die 16-Jährige liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, heißt es vom Uniklinikum.