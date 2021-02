Motorrad-Saison gestartet: Boom hält weiter an

Großes Thema: Übersehen werden

„Das Wetter ist verlockend, aber der Asphalt ist noch kalt. Außerdem liegt noch Splitt auf den Straßen“, weiß Erwin Machtlinger, ÖAMTC Fahrtechniklehrer, der selbst am Freitag eine erste Ausfahrt wagte. Ein großes Thema in dieser Phase sei auch das Übersehen werden. „Kein anderer Verkehrsteilnehmer denkt jetzt schon an Biker“, so der Experte, der auch davor warnt, übermotiviert in die Saison zu starten. Ein Blick zurück in das Jahr 2020 zeigt, dass die Zahl der getöteten Motorradfahrer weiterhin hoch ist. Das hängt aber auch mit dem Aufschwung der „Maschinen“ zusammen.