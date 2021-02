Ehepaar aus Vöcklabruck hatte Südafrika-Mutation

In Oberösterreich wurden heute am späten Nachmittag zwei Fälle der Südafrikanischen Mutation bestätigt. In Absprache mit der AGES hat das Labor des Salzkammergut-Klinikums diese Fälle sequenziert, da eine Auswertung im Labor der AGES in Wien aufgrund der hohen Auslastung noch längere Zeit in Anspruch genommen hätte. Die Fälle aus dem Bezirk Vöcklabruck waren bereits als Verdachtsfälle für eine Mutation bekannt und nun konnte die südafrikanische Variante bestimmt werden.