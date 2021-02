Liebestolle Freier werden mit Sex-Masche abgezockt

Mittlerweile gibt es auch in Kärnten schon die ersten Opfer. Sie hatten bereitwillig im Voraus bezahlt - auf Sex warteten sie aber vergeblich. Die angeblichen Prostituierten versprechen am Telefon das Blaue vom Himmel. Vor dem romantischen Treffen - dafür werden Adressen in Klagenfurt und Villach angegeben - verlangen sie jedoch eine Vorauszahlung in Höhe von 100 Euro, und zwar in Form von Neosurf-Karten. Mit diesen Prepaid-Karten kann man im Internet Leistungen oder Produkte erwerben. Sie sind in Supermärkten und Tankstellen erhältlich und funktionieren über einen zehnstelligen Code.