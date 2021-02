Radverleih startet in der Landeshauptstadt im März

Per Smartphone starten

Das Ausleihen funktioniert wie bei den E-Scootern per Smartphone-App. Die Bikes können direkt an jeder Verleihstation durch die Nutzer individuell ausgeliehen und zurückgegeben werden – egal an welcher Station. Erfreulich für alle, die den Service nur für kurze Fahrten in Anspruch nehmen wollen: Wie durchgesickert ist, soll die erste halbe Stunde gratis sein.