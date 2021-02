17 Personen nach Afghanistan abgeschoben

Einmal mehr sorgte eine von langer Hand geplante Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern in Wien für Wirbel - und einen Verkehrskollaps entlang der Rossauer Lände. Wie ausführlich berichtet, wurden am Dienstag 17 volljährige Männer, darunter mehrere Straftäter, per Charter in ihre Heimat Afghanistan geflogen.