„Das Bierbrauen ist kein Hexenwerk“

Was die beiden ebenfalls eint, ist die Liebe zur Vielfalt. So erfinderisch wie die Bierkreationen, sind deren Namen: Beim Mädesüss-Holunder-Bier „Wieble“, dem mit Übersaxner Trauben veredelten Blonde Ale „Weibi“, dem Oktoberfestbier „Bavaria“ und der „Fensterhenne“ locken weibliche Reize. Das Münchner Dunkel „Lluja Sog I“ ziert hingegen der grantige Aloisius. Vom New England IPA spukt der „Pfellerpfifer“ - der Sage nach ein Mann ohne Kopf aus Schwarzach - und das Doppelbock heißt selbstverständlich „Triumphator“. Spezialist für die starken Bockbiere ist übrigens Peters Sohn Simon, der zwar nicht mittrinkt, aber sorgfältig den Zuckergehalt prüft.