ÖVP schiebt SPÖ Verantwortung zu

Kurz vor Ende des U-Ausschusses in der Causa Commerzialbank Mattersburg hält die ÖVP an ihrer Kritik an der SPÖ fest. Das rote Land habe seine Pflichten als Revisionsverband jahrzehntelang missachtet und sei mitverantwortlich für das millionenschwere Desaster, erklärt der türkise Fraktionssprecher Markus Ulram.