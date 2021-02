Nordische Kombi: ÖSV-Saisonbilanz vor Oberstdorf

In 13 Weltcup-Saisonbewerben haben es Österreichs Nordische Kombinierer auf drei Podestplätze gebracht. Johannes Lamparter war zum Winter-Auftakt in Ruka Zweiter, sein engerer Tiroler Landsmann Lukas Greiderer kam auf zwei dritte Ränge. Aus internationaler Sicht war Jarl Magnus Riiber unerreichbar, in seinen zehn Antritten kam er siebenmal auf Rang eins uns war dreimal Zweiter.