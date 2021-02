Sky lockt mit neuen Sendern „Crime“ und „Comedy“

Mit Sky Crime richtet man sich im Speziellen an die Freunde von True-Crime-Formaten, wie in einem Pressegespräch am Montag bekannt gegeben wurde, während fiktionale Produktionen weiterhin bei Sky Krimi verbleiben sollen. Zu sehen sein werden hier etwa als Erstausstrahlung die HBO-Produktion „The Vow“ über die in den 90ern etablierte Sekte NXIVM, die Tausende Betroffene mit dem Ziel der Selbstoptimierung erpresserisch an sich zog, oder „The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen“ sowie „Killer Couples: Mörderische Paare“, womit man Serientätern auf die Pelle rückt.