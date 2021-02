Die weißen Flecken sollen bis 2030 verschwinden

Ab 2021 soll jährlich in drei Katastralgemeinden der Ausbau erfolgen. Dazu wurde in der Energie Burgenland eine eigene Breitband-Tochtergesellschaft – die EBBG – gegründet. Bis 2025 soll es in jeder Gemeinde zumindest einen Glasfaser-Zugangspunkt geben. In peripheren Gebieten wird zudem auf Mobilfunk-Lösungen gesetzt. Da der Ausbau nicht günstig ist, hofft man auf Förderungen von Bund und EU.