Büromöbelhersteller stößt die Tür zum Wohnen auf

Homeoffice und die Unsicherheit machten Büro-Immobilien zu Ladenhütern, auch an den Ausstattern der Arbeitsplätze geht das nicht spurlos vorbei. Seit Anfang Jänner ist Büromöbelhersteller hali in Kurzarbeit. Mit einem eigenen Onlineshop stemmen sich die Eferdinger nun gegen die Konkurrenz von Ikea, Amazon und Co.