Rainer Schönfelder: „Liebe die Herausforderung“

So wie damals auch während Ihrer Sportkarriere?

Ja, genau. Das war ja auch früher beim Sport oft so. Da haben manche gefragt: „Warum macht er das denn überhaupt mit der Bühne? Der soll gescheiter Ski fahren!“ Die Leute verstehen nicht, dass doch erst das Miteinander eigentlich recht interessant wird. Weil wo bitte steht denn geschrieben, dass Spaß, Humor, Begeisterung und Leidenschaft im Showformat nicht durchaus befruchtend sind in einer sehr seriösen Veranlagungsgeschichte? Das ist so ein Schubladendenken, das ich immer schon gerne aufgemacht habe.