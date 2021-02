„Kung-Fu-Haaland“! „Von welchem Planeten ist der?“

Schalke gegen Dortmund, knapp vor der Pause. Jadon Sancho hat vor wenigen Minuten das 1:0 für die Schwarz-Gelben erzielt. Jetzt glänzt er als Vorbereiter. Er „chippt“ den Ball gefühlvoll in den 16er. Dort lauert Tormaschine Haaland. Akrobatisch setzt er zu einer höchst spektakulären Flugeinlage an und bugsiert den Ball per „Kung-Fu“-Kick eiskalt ins lange Eck. Ein Traumtor, Marke „Tor des Jahres“. Es ist das zwischenzeitliche 2:0 für Dortmund und die Vorentscheidung im Derby.