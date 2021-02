Naomi Osaka wird immer mehr zur neuen Galionsfigur

Osaka ging auf dem Platz wie so oft nicht groß auf ihren Sieg ein, sondern gratulierte Jennifer Brady und dankte auch den Fans fürs Kommen. „Es fühlt sich für mich wirklich unglaublich an. Ich habe ja mein letztes Grand Slam ohne Zuschauer gespielt. Diese Energie jetzt bedeutet mir deshalb sehr viel. Derzeit ein Major zu spielen ist ein Super-Privileg.“ Die Japanerin erinnerte auch an das Halbfinale bei den US Open gegen Brady. „Ich habe allen gesagt, dass du wieder ein Problem wirst. Und ich hatte recht“, meinte sie augenzwinkernd zur Amerikanerin.